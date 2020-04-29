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Фотофакт: Над Минским морем прошла первая тренировка воздушного эшелона военного парада
Источник материала: Партизан
Всего в составе авиапарада примут участие 36 самолетов и вертолетов в составе девяти групп — ранее сообщалось о 34 воздушных судах от Беларуси и восьми от России.
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Всего в составе авиапарада примут участие 36 самолетов и вертолетов в составе девяти групп — ранее сообщалось о 34 воздушных судах от Беларуси и восьми от России.
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