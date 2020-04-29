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В Гродно милиция задержала молодых людей с мефедроном

29.04.2020 18:52 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В руки оперативников попали 21-летний житель области и 23-летний парень из Гродно. Во время задержания один из фигурантов пытался избавиться от упаковки с мефедроном - было менее 1 грамма вещества. И позже одни из задержанных сообщил милиционерам, что дома них есть еще пакетик с наркотиком. После осмотра был найден тот же мефедрон в кружке из-под сервиза. Вес  8 граммов. Сообщается, что парень помладше, у которого нашли психотроп, с двумя товарищами трудился закладчиком. Где еще один сотрудник Интернет-магазина, милиция не уточняет. Известно, что коллектив работал с августа прошлого года на 3 виртуальные площадки. Тайники сооружали в лесу возле Гродно. Действиям фигурантов дана правовая оценка, они уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за незаконный оборот наркотиков. 
 
Теги: Гродно
 
 
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В руки оперативников попали 21-летний житель области и 23-летний парень из Гродно. Во время задержания один из фигурантов пытался избавиться от упаковки с мефедроном...
 
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