Памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» вручили ветеранам Смолевиччины. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам
29.04.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» вручили ветеранам Смолевиччины. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» вручили ветеранам Смолевиччины. Подробнее читайте на страницах «КС». Сообщение Юбилейные...
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