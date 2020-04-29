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В Гродно медикам передали обеденные наборы

29.04.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марафон добра продолжается. Поддержку медикам сегодня оказали и в Гродно.

Им передали средства защиты рестораторы. А врачам 2-й городской клинической больницы были доставлены обеденные наборы. Комплекс простой, но питательный: щи, гречка, биточки, овощной салат. Готовили с любовью в одном из ресторанов быстрого питания крупного торгового центра. Доставка с пометкой «срочно».

Доставку горячей еды врачам гродненские рестораторы уже поставили на поток. Многие сети объединяются, составляют графики поставок, чтобы охватить как можно больше больниц.  

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Теги: Гродно
 
 
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Марафон добра продолжается. Поддержку медикам сегодня оказали и в Гродно. Им передали средства защиты рестораторы. А врачам 2-й городской клинической больницы были...
 
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