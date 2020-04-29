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Хотите узнать, на каких фильмах 2019 года прогорели создатели? Вот пятерка самых убыточных
Источник материала: Tut.by
В Сети появился список самых убыточных фильмов 2019 года. Его
Deadline сообщает, что при подсчете учитывались данные, полученные из проверенных источников. Эксперты вычислили чистый доход прошлогодних картин (выручка с кинопроката, домашнего видео и телевизионных прав) и выбрали те, которые не окупили затраты на съемки, рекламу и другие издержки. Вот так выглядит провальный топ-5:
Возглавил топ кассовых неудачников кинокомикс «Люди Икс: Темный Феникс», который показал в прокате худшие сборы за всю историю «Людей Икс». Второе место занял шестой фильм про Терминатора — «Терминатор: Темные судьбы». Третьим стал мюзикл «Кошки» —
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В Сети появился список самых убыточных фильмов 2019 года. Его заметил «КиноПоиск» со ссылкой на издание Deadline. В пятерку главных кассовых провалов прошлого года попал...
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