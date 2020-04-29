Хотите узнать, на каких фильмах 2019 года прогорели создатели? Вот пятерка самых убыточных

Источник материала: Tut.by

В Сети появился список самых убыточных фильмов 2019 года. Его заметил «КиноПоиск» со ссылкой на издание Deadline. В пятерку главных кассовых провалов прошлого года попал скандальный мюзикл «Кошки».



Фото: кадр из фильма «Кошки»

Deadline сообщает, что при подсчете учитывались данные, полученные из проверенных источников. Эксперты вычислили чистый доход прошлогодних картин (выручка с кинопроката, домашнего видео и телевизионных прав) и выбрали те, которые не окупили затраты на съемки, рекламу и другие издержки. Вот так выглядит провальный топ-5:

«Люди Икс: Темный Феникс» (убыток — 133 миллиона долларов) «Терминатор: Темные судьбы» (убыток — 123 миллиона долларов) «Кошки» (убыток — 114 миллиона долларов) «Гемини» (убыток — 111 миллионов долларов) «Потерянное звено» (убыток — 101 миллион долларов)

Возглавил топ кассовых неудачников кинокомикс «Люди Икс: Темный Феникс», который показал в прокате худшие сборы за всю историю «Людей Икс». Второе место занял шестой фильм про Терминатора — «Терминатор: Темные судьбы». Третьим стал мюзикл «Кошки» — лидер по количеству антипремий «Золотая малина».

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Назван самый прибыльный фильм, вышедший в 2019 году. Чистая прибыль — 890 миллионов долларов