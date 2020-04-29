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В Минске пока не планируют завершать отопительный сезон

29.04.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершать отопительный сезон в Минске пока не планируют. Это связано с погодными условиями: среднесуточная температура до сих пор не установилась на уровне +8°С, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пока не планируют завершать отопительный сезон

Показатель в +8°С должен фиксироваться три дня подряд. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев, с 24 сентября.

В Минске пока не планируют завершать отопительный сезон

В 2019 году тепло перестало поступать в квартиры минчан в конце апреля, а в общественные и административные здания – с начала апреля.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершать отопительный сезон в Минске пока не планируют. Это связано с погодными условиями: среднесуточная температура до сих пор не...
 
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