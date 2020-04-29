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Президент ввел изменения по арестованным счетам компаний. Почему эти новшества важны для работников

29.04.2020 19:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 150, который касается расходных операций. Этот документ расширяет расширяет список операций, которые можно проводить по арестованным счетам. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президентский указ № 150 «О расходных операциях» совершенствует отношения при приостановлении операций по счетам и наложении ареста на денежные средства юридических и физических лиц.

С арестованных счетов смогут взыскивать пенсионные взносы

Президентским указом расширили список операций, которые могут проводить по приостановленным (арестованным) счетам. Он дополнен выплатами работнику при увольнении, удержанными из зарплаты по его письменному заявлению (профсоюзные взносы, кредиты и другое).

Нынешний указ президента также предусматривает, что по арестованным счетам могут проводить выплаты по обязательным страховым взносам, а также по взносам на профессиональное пенсионное страхование. Это должно помочь защитить работников от неуплаты нанимателем страховых взносов, что грозит проблемами с формированием страхового стажа, который необходим для назначения пенсий.

Указ разрешает без ограничений возмещать причиненный вред здоровью работника

Документ разрешает вне очереди и без ограничения размера проводить платежи, которые нужны для экономической деятельности предприятия (чтобы не допустить его остановку), а также платежи по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работников, обеспечению жизнедеятельности граждан (для сохранения соцгарантий). Проще говоря, документ позволяет в том числе возместить причиненный вред здоровью работника.

Также установлены обязательные реквизиты разрешения на проведение расходной операции. «Это позволит перевести такие разрешения в электронную форму и направлять их напрямую в банк, который укажет заявитель», — поясняют в пресс-службе президента.

В указе также прописан порядок проведения расходных операций в отношении электронных кошельков, банковских платежных карточек, систем мгновенных платежей.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ № 150, который касается расходных операций. Этот документ расширяет расширяет список операций, которые можно проводить по...
 
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