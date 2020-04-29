ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уроки по Skype и «домашка» по Viber. Как работает система образования Беларуси в условиях пандемии?

29.04.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уроки по Skype и «домашка» по Viber. Как работает система образования Беларуси в условиях пандемии?

На фоне информации, связанной с вирусом, новая четверть в школах началась с многочисленных обсуждений. Без эмоций не обошлось. 

Те, кто сначала учил врачей, как надо бороться с вирусами, теперь учат учителей, как лучше выстроить образовательный процесс. С другой стороны – почему бы и нет. 

Воспитание детей – забота не только государства, а, в первую очередь, родителей. Поэтому общественное внимание к теме и накал вокруг неё можно понять, но в некоторых местах стоит разобраться. 

Беларусь далеко не одинока в подходе к каникулам: еще 15 апреля открыла школы Дания, с 4 мая открывает школы Германия, с 11 мая – Франция и Швейцария. Опыт новый для всех – и для учителей, и для самих учеников. Как этот опыт усваивается? 

В программе «ОбъективНо» – начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, а также член общественно-консультативного совета при Министерстве образования, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне информации, связанной с вирусом, новая четверть в школах началась с многочисленных обсуждений. Без эмоций не обошлось.  Те, кто сначала учил врачей, как надо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент ввел изменения по арестованным счетам компаний. Почему эти новшества важны для работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика