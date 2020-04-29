Уроки по Skype и «домашка» по Viber. Как работает система образования Беларуси в условиях пандемии?

Источник материала: ОНТ

На фоне информации, связанной с вирусом, новая четверть в школах началась с многочисленных обсуждений. Без эмоций не обошлось.

Те, кто сначала учил врачей, как надо бороться с вирусами, теперь учат учителей, как лучше выстроить образовательный процесс. С другой стороны – почему бы и нет.

Воспитание детей – забота не только государства, а, в первую очередь, родителей. Поэтому общественное внимание к теме и накал вокруг неё можно понять, но в некоторых местах стоит разобраться.

Беларусь далеко не одинока в подходе к каникулам: еще 15 апреля открыла школы Дания, с 4 мая открывает школы Германия, с 11 мая – Франция и Швейцария. Опыт новый для всех – и для учителей, и для самих учеников. Как этот опыт усваивается?

В программе «ОбъективНо» – начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, а также член общественно-консультативного совета при Министерстве образования, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

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