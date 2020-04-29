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Появился фотоальбом с произведениями белорусских акварелистов. Последний аналог вышел 40 лет назад

29.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появился фотоальбом с произведениями белорусских акварелистов «Акварелия. Белорусская акварельная живопись». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в издательстве «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки».

Появился фотоальбом с произведениями белорусских акварелистов. Последний аналог вышел 40 лет назад
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— Несмотря на то что акварель благодаря своей доступности и демократизму сегодня приобрела необычайную популярность в самых широких кругах как в нашей стране, так и за рубежом, белорусский зритель мало знаком с работами ведущих отечественных акварелистов. <…> Последний акварельный альбом был выпущен более 40 лет назад, — поделились в издательстве.

Работы для книги подобрал белорусский художник-акварелист, искусствовед и педагог Владимир Рынкевич.

В ней представлены произведения 65 ведущих белорусских авторов. Также в альбоме есть обширный библиографический материал и подробная информация об истории, теории и современном состоянии белорусской акварели, о ведущих тенденциях развития, об основных творческих стилях и направлениях.

Книгу «Акварелия. Белорусская акварельная живопись» выпустили на трех языках — белорусском, русском и английском.

Фото bel-en.by
 
Теги: Минск
 
 
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Появился фотоальбом с произведениями белорусских акварелистов «Акварелия. Белорусская акварельная живопись». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»...
 
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