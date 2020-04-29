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В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода
Источник материала: ОНТ
В Беларуси планируют построить магистральный нефтепровод Гомель – Горки. Такое решение принято в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах. Распоряжение подписал Александр Лукашенко 29 апреля,
Заказчик – ОАО «Гомельтранснефть Дружба», генеральная проектная и генаральная подрядная организация – «Белоруснефть».
Органы государственного и местного управления окажут поддержку заказчику в строительстве.
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В Беларуси планируют построить магистральный нефтепровод Гомель – Горки. Такое решение принято в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах....
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