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В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода

29.04.2020 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода

В Беларуси планируют построить магистральный нефтепровод Гомель – Горки. Такое решение принято в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах. Распоряжение подписал Александр Лукашенко 29 апреля, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

Заказчик – ОАО «Гомельтранснефть Дружба», генеральная проектная и генаральная подрядная организация – «Белоруснефть».

Органы государственного и местного управления окажут поддержку заказчику в строительстве.

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Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси планируют построить магистральный нефтепровод Гомель – Горки. Такое решение принято в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах....
 
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