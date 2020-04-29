БАТЭ играет со «Славией» за право сыграть в финале Кубка Беларуси. Онлайн

Источник материала: Tut.by

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В Борисове определяется второй финалист Кубка Беларуси. БАТЭ принимает «Славию», которой проиграл в первом полуфинальном матче со счетом 0:1.

«Желто-синие», неплохо начавшие сезон, победив минское «Динамо» в четвертьфинале Кубка, затем провалили старт чемпионата Беларуси. Кошмаром для борисовчан стала именно «Славия», которая вначале обыграла их в «вышке», а затем и в кубковой игре.



Наводившая шорох в начале сезона «Славия» попала в яму и не может победить несколько игр подряд. Фото: «Славия»

Но постепенно игра у команды Кирилла Альшевского наладилась. БАТЭ даже смог впервые обыграть «Городею» у них на поле, чего ранее никогда не случалось.

Также уверенно вошел в игру основной вратарь Денис Щербицкий, который уже сыграл серию «сухих» матчей. К слову, единственный гол, который пропустил Денис, случился в Мозыре в первом полуфинале.

Стал забивать форвард борисовчан Антон Сарока. Поймал свою игру Станислав Драгун, который стал чуть ли не нападающим. Раскрывает свой потенциал атакующий защитник Боян Настич. Также помогают в атаке рослые Виллюм Виллюмсон и Неманья Милич.

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Опрос Сможет ли БАТЭ сломить "Славию" и выйти в финал Кубка Беларуси? Да 53% Нет 47% С этого устройства голос уже учтен 66 ответов

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