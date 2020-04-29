Минчанка, подавшая в суд на Instagram-блогершу, выиграла дело

«Минск-Новости». Сообщает корреспондент агентства





Мы уже писали ранее, что столичное общество потребителей выступило в защиту молодой жительницы города, недовольной качеством преподавания курсов интернет-маркетинга. Если вкратце, то 18-летняя минчанка обратилась к юристам с просьбой помочь вернуть плату за обучение на SMM-курсах, которые проводит популярная среди молодежи Instagram-блогер. За 2-месячные курсы по продвижению товаров и услуг в Сети девушка заплатила 650 рублей. По словам подзащитной, качество преподавания предмета оставляло желать лучшего, кроме того, за одно из домашних заданий по предмету ее публично раскритиковали. Девушка потребовала расторгнуть договор и вернуть все уплаченные деньги, но получила отказ.









Юристы Минского общества потребителей подготовили исковое обращение в суд, и вот развязка: Фемида приняла сторону потерпевшей. За комментариями мы обратились к юристу Полине Аверьяновой, защищавшей девушку.





— Какое конкретно решение принял суд?





— На сегодняшний день вынесено решение суда первой инстанции. Истец просила расторгнуть договор на оказание образовательных услуг, взыскать внесенную сумму, выплатить неустойку за просрочку удовлетворения требований и компенсировать моральный вред в размере 500 рублей. Дело в том, что после публикации в СМИ на нашу подзащитную обрушился вал гневных реплик. Instagram-блогер разместила эту информацию у себя на странице, и понятно, что подписчики выступили на ее защиту. Беда в том, что комментаторы не стеснялись в выражениях, нашу подзащитную буквально начали травить. Причем реальной ситуации многие из них не знали, Instagram-блогер преподнесла случившееся в выгодном для себя свете. Замечу, что блогер могла редактировать сообщения, убирая их них нецензурную лексику, но делать этого не стала. Юридическую защиту подопечной мы строили на том основании, что обучающие курсы вообще, и SMM в частности, являются дополнительным образованием взрослых. Преподавать на них могут лица, имеющие соответствующую специальность. А девушка-блогер профессионального образования в сфере маркетинга не получала. Соответствующее образование отсутствует и у привлеченных к учебному процессу спикеров. В свою очередь сама блогер и ее адвокат доказывали, что они занимались рекламной деятельностью. Но наша позиция суд убедила, тем более что мы предметно разложили, какие именно позиции договора об оказании образовательных услуг не соблюдались. В итоге суд постановил расторгнуть договор. Ответчика обязали вернуть истцу уплаченные за обучение 650 рублей, выплатить ему 300 рублей неустойки и еще 50 рублей компенсации морального вреда.





— Если не считать, что 50 рублей моральной компенсации — деньги небольшие, это победа?





— Думаю, что да. Отстаивать свои права следует в любой ситуации всеми законными методами. К слову, судья порекомендовала обратиться в милицию, чтобы найти и наказать комментаторов, поливавших грязью без вины виноватую девушку.











