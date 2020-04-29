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Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
29.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Он уточнил, что речь идет об объеме 80 тысяч тонн. «Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая», – сказал Тищенко. Отвечая на вопрос о дальнейших поставках саудовских углеводородов, он отметил, что «рынок покажет». В мае Беларусь планирует получить 1,13 миллиона тонн российской нефти.
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Речь идет об объеме 80 тысяч тонн. Поставка ожидается в мае.
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