Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь закупила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Он уточнил, что речь идет об объеме 80 тысяч тонн. «Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая», – сказал Тищенко. Отвечая на вопрос о дальнейших поставках саудовских углеводородов, он отметил, что «рынок покажет». В мае Беларусь планирует получить 1,13 миллиона тонн российской нефти.