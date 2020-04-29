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Профсоюзы XXI века: зачем вступать и в чем их ценность?

29.04.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюзы XXI века: зачем вступать и в чем их ценность?

Впереди – 1 Мая. День труда. В Беларуси он был установлен в 1998 году, но отмечался и раньше. 

Праздник имеет давнюю историю и плотно связан с деятельностью профессиональных союзов по защите прав трудящихся. В нынешний Первомай мир по-новому взглянул на ценность труда.

Как белорусские профсоюзы реагируют на вызовы времени? Об этом рассказал гость программы «ОбъективНо» на ОНТ заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Подробности в видео.


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Впереди – 1 Мая. День труда. В Беларуси он был установлен в 1998 году, но отмечался и раньше.  Праздник имеет давнюю историю и плотно связан с деятельностью...
 
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