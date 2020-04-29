Профсоюзы XXI века: зачем вступать и в чем их ценность?

Источник материала: ОНТ

Впереди – 1 Мая. День труда. В Беларуси он был установлен в 1998 году, но отмечался и раньше.

Праздник имеет давнюю историю и плотно связан с деятельностью профессиональных союзов по защите прав трудящихся. В нынешний Первомай мир по-новому взглянул на ценность труда.

Как белорусские профсоюзы реагируют на вызовы времени? Об этом рассказал гость программы «ОбъективНо» на ОНТ заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Подробности в видео.





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