|
Служба розыска Красного Креста: за какие дела берутся, сколько занимают поиски и кому могут отказать в помощи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В период эпидемии особо уязвлены пожилые люди. В Беларуси кроме социальных служб о них заботится «Красный Крест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волонтеры оказывают помощь на дому полутора тысячам подопечных. Интересно, что запросы от населения аккумулирует специальное веб-приложение. Сотрудники общества доставляют продукты, лекарства и совместно с компаниями-партнерами покупают средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, антисептики. На это потрачено почти 200 тысяч рублей.
Между тем, сегодня Красный Крест – это еще и помощь в поиске людей. У общества есть специальная служба, которая помогает выяснить судьбы тех, кто был разлучен из-за войн, катастроф и миграции. В год она обрабатывает больше 1 000 заявок. Как происходит поиск?
В рубрике «Мнение» специалист по розыску Белорусского общества Красного Креста Идаэль Герреро Менгана.
В целом направление работы называется «восстановление семейных связей и розыск»
Сергей Прохоров, СТВ:
Идаэль Герреро Менгана, специалист по розыску Белорусского общества Красного Креста:
Работа в целом делится на два довольно больших блока. Это современный розыск – то есть оказание помощи в выяснении сведений о тех, с кем связь пропала в результате вооруженных конфликтов, миграций, природных катастроф или в случаях угрозы жизни и здоровью. Второй большой блок – это Вторая мировая. Когда к нам обращаются граждане, которые проживают на территории Республики Беларусь, запросы мы делаем за рубежом. И наоборот, когда поступают из-за рубежа, розыск проводится на территории Республики Беларусь.
С 1993 года около 26 тысяч розыскных дел было открыто
Сергей Прохоров:
Идаэль Герреро Менгана:
Наиболее необычные дела касались запросов наших в Конго, Руанду
Сергей Прохоров:
Идаэль Герреро Менгана:
В каких случаях Красный Крест отказывает в розыске
Сергей Прохоров:
Идаэль Герреро Менгана:
Генеалогией мы не занимаемся. То есть к нам часто обращаются, что кто-то формирует генеалогическое древо – этих вопросов мы не касаемся.
Если вопрос идет о каких-то юридических тяжбах или судебных процессах, также нет.
То есть это сугубо семейного характера поиск на самом деле. То есть связь действительно поддерживалась с людьми, и по неизвестным им причинам (или даже если есть какие-то сведения, которые могли к этому подвести) внезапно оборвалось, и у них нет возможности своими силами выяснить, что же произошло и как они могут помочь.
Конкретно в Красном Кресте белорусском три сотрудника работают
Сергей Прохоров:
Идаэль Герреро Менгана:
Сергей Прохоров:
Идаэль Герреро Менгана:
Рассматриваются вопросы лиц, которые находятся в заключении в изоляторах временного содержания
Сергей Прохоров:
Идаэль Герреро Менгана:
Также рассматриваются вопросы лиц, которые находятся в заключении в изоляторах временного содержания, причем как попадающие у нас на территории, так и за рубежом. Мы проводим посещения. То есть при договоренностях определенных с органами власти посещаем и узнаем. Можем узнать, в каких условиях содержится, оказать помощь, предоставить телефон. Либо, если это запрещено по каким-либо правилам, предоставление послания Красного Креста. Это форма письма, через которую люди могут связаться со своими родными, рассказать, что с ними происходит и в целом немного успокоить, что с ними, условно, все в порядке.
Сергей Прохоров:
Идаэль Герреро Менгана:
На данный момент мы работаем по двум таким направлениям. Одно, я бы мог сказать, относительно положительно пока идет. Было выяснено, что ближайшие родственники погибших сейчас находятся в Польше. Эту информацию мы уже нашим коллегам передали и ожидаем, какой же все-таки получился результат.
Розыск может занимать и год, и два, и все пять лет
Сергей Прохоров:
Идаэль Герреро Менгана:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба розыска Красного Креста: за какие дела берутся, сколько занимают поиски и кому могут отказать в помощи
Новости Беларуси. В период эпидемии особо уязвлены пожилые люди. В Беларуси кроме социальных служб о них заботится «Красный Крест», сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)