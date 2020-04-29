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За что 153 тысячи рублей? Подробно о доме, смету которого поручил пересчитать Лукашенко

29.04.2020 20:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Давний замысел правительства строить индивидуальные дома индустриальным способом нашел свое воплощение в агрогородке Завойть Наровлянского района. Такое жилье по проекту Светлогорского домостроительного комбината показали на прошлой неделе Александру Лукашенко, и ему оно в целом понравилось. Однако он попросил пересчитать смету — ценник за готовый дом в 153 тысячи рублей ему показался завышенным. Рассказываем, что это за дома.

Дома с завода

О готовности строить индивидуальные дома заявляли (и не раз) многие государственные домостроительные комбинаты. В ноябре 2018 года правительству на площадке МАПИДа даже показали образцы заводских домов стоимостью от 350 до 650 долларов за метр. Стоит отметить, что некоторые комбинаты после этого свои дома запустили в серию и успешно строят.


Выставочные дома на площадке МАПИД. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одноквартирный дом, который показали президенту в агрогородке Завойть в Наровлянском районе, построен из заводских бетонных панелей Светлогорского ДСК. Увиденным Александр Лукашенко оказался доволен. Но отметил, что цены на такие дома могли бы быть меньше: «Наверное, 120 тысяч, по моим ощущениям. Это еще терпимо. Не надо далеко заходить».

Что собой представляет собой дом в агрогородке Завойть? В архитектурном плане он ничем не примечателен: один этаж, простая форма. Из непривычного — белорусский орнамент на фасадах и странная форма крыши.


Скриншот из сюжета телеканала СТВ

Планировка простая: две спальни (по 12 м2), гостиная (16 м2), кухня (9,4 м2), раздельный санузел и котельная с кладовкой.

Как строят дома из панелей?

Главный инженер Светлогорского ДСК Николай Джиган рассказал REALTY.TUT.BY подробнее о конструкции дома: стены собраны из однослойных железобетонных заводских панелей толщиной 160 мм и утеплены плитами пенополистирола (150 мм). Внутренние стены и перегородки также сделаны из бетонных панелей, для перекрытия применили железобетонные многопустотные плиты. Фасад оштукатурен и покрашен. Благодаря внушительному слою утеплителя дом получился очень теплым.

Специалист отметил, что мощности предприятия при необходимости позволят выпускать по три домокомплекта в день, но это не основное производство ДСК — их профиль все же многоэтажное строительство.

Сколько стоит такой дом?

В смете, которую Александр Лукашенко изучал на информационном стенде перед входом в дом, указаны цены на основные этапы строительства дома по этому проекту. Из нее следует, что фундамент и отмостка стоят 10 745 рублей, сборные железобетонные изделия с монтажом 22 214 рублей, кровля (стропильная система) — 23 573 рубля, наружные двери с монтажом — 4382 рубля, окна — 4268 рублей.


Информационные материалы для президента. Скриншот из сюжета БЕЛТА

Таким образом можно посчитать, что коробка обошлась в 65 тысячи 182 рубля (цена приведена на 1 марта 2020 года и эквивалентна 30 тысячам долларов). Откуда же взялось число в 153 тысячи рублей?

Вероятно, итоговая стоимость сложилась из затрат на внешнюю и внутреннюю отделку, инженерное оборудование: дом президенту показывали в финишном виде, только мебели не хватало в комнатах.

Учтены и внутренние инженерные коммуникации — электричество, внутренняя разводка канализации и водопровода, обвязка котельной с газовым котлом, радиаторами отопления во всех помещениях.
Домокомплект стоил 15 тысяч рублей. Под Минском построили частный дом из мапидовских панелей

Однако отделка внутри стандартная: стены оклеены обоями, на полу — ламинат, потолки покрашены. Межкомнатные двери, газовая плита, сантехника — все без излишеств.

В смете нет стоимости наружных инженерных сетей, и это логично, так как в каждом конкретном случае цена будет разной — к одному дому нужно прокопать и уложить 20 метров водопроводной трубы, а другому — 200 метров.


Фото с сайта президента

Главный инженер отметил, что указанная цена на дом — это не фактическая стоимость, а проектная. И может корректироваться. Николай Джиган сказал, что нужно сначала все пересчитать, чтобы понять, реальная это цена или нет.

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Почему президент заинтересовался стоимостью домиков в агрогородке в Наровлянском районе.
 
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