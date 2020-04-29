|
Александр Луцевич: «Самая важная проблема – попытка классно-урочную систему просто скопировать на дистанционное обучение»
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе
Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Но если мы сегодня смотрим на чашу весов, и у нас есть проблемы дистанционного обучения, несоответствие на данный момент где-то законодательству, хотя я думаю, это поправимый вариант абсолютно. Это где-то привычка детей, потому что я был вынужден месяц назад перевести минчан тоже на онлайн-обучение. И я могу сейчас сравнить их восприятие. И они говорят: «Вы знаете, всё отлично с точки зрения обучения. Качество, замечательно. Но нам хотелось посмеяться в голос. Нам хотелось бы в перерыве чай попить». Вот то есть такие моменты, конечно, не исключены. Но чаша весов: здоровье – и даже не в первую очередь детей, а тех людей, которые с ними в контакт вступают. Это их родственники, это те, с кем они в транспорте общественном едут. Это на чаше весов перевешивает эти временные трудности. Я говорю: «Дети, потерпите. Мы с вами летом встретимся, посмеёмся, попьём чай, пообщаемся. Но, понимаете, сейчас нужно иначе». Но с точки зрения качества образования можно организовать вполне и дистанционно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Луцевич: «Самая важная проблема – попытка классно-урочную систему просто скопировать на дистанционное обучение»
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». ЦТ в Беларуси в 2020 году. В Минобразования...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)