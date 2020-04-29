Брестчане хотят знать правду: начат сбор подписей за доступ к информации, связанной с коронавирусом

В своем обращении представители общественности отмечают, что 8 апреля с.г. на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья единственный раз была размещена информация о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Брестской области.





Опубликованные данные расходились в 9(!) раз со статистикой по региону, предоставленной Министерством здравоохранения на тот же день. Подобный факт вызвал много вопросов у общественности, однако официальных разъяснений такому расхождению так и не последовало.









С 8 апреля информация о количестве заболевших с диагнозом COVID-19 в Брестской области не публикуется на порталах государственных органов. Более того, с сайта Брестского областного ЦГЭиОЗ исчезла вышеуказанная информация с данными за 8 апреля.





«На примере ситуации с распространением COVID-19 мы видим, что действия (бездействия) власти грубо нарушают Конституцию РБ, Гражданский кодекс, Закон РБ «Об охране окружающей среды», Закон РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Мы считаем, что замалчивание проблемы всегда ведет к ее усугублению, ведь в данном случае речь идет о жизни и здоровье людей!», – комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.





Инициаторы обращения ссылаются на Конституцию РБ и законодательство страны, в соответствии с которыми гражданам страны гарантировано право на:





– благоприятную среду обитания;





– предупреждение причинения вреда жизни и здоровью;





– возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в результате нарушения организациями и физическими лицами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;





– получение полной, достоверной и своевременной информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания человека.





Руководитель аналитического центра организации «За свой город», руководитель городской организации БСДП Анна Канюс озвучивает требования к властям:





Ежедневно публиковать на сайтах государственных органов власти полную, достоверную и своевременную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Брестской области связанную с эпидемией заболеваний COVID-19, которая включает:

– общее количество заболевших с указанием половозрастной структуры;





– количество заболевших в каждом районе и населенном пункте с указанием половозрастной структуры;





– количество смертных исхо в среди заболевших COVID-19 и кому поставлен диагноз «пневмония» с указанием географии и половозрастной структуры.





Принять местными органами власти надлежащие меры по профилактике распространения эпидемии заболеваний COVID-19 в Брестской области.

«Мы уверены, выполнение этих двух условий будет содействовать сохранению жизни и здоровья людей, реализации конституционных прав граждан и препятствовать порождению паники и слухов в регионе», – добавляет Игорь Масловский.





Коллективное обращение будет направлено в Брестский областной исполнительный комитет, Брестский областной ЦГЭиОЗ и Прокуратуру Брестской области.



