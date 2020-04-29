Брестское «Динамо» в крайне драматичном матче уступило в Солигорске «Шахтеру», но вышло в финал Кубка Беларуси по футболу

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кубке Беларуси по футболу определился первый финалист. Им стало брестское «Динамо», которое в невероятном ответном матче 1/2 финала уступило в Солигорске «Шахтеру» — 2:4, но шагнуло в финал благодаря одержанной ранее домашней победе (2:0). «Горняки» же, таким образом, не смогли защитить звание обладателей Кубка, завоеванное год назад.





Футбольный сезон в Беларуси начался относительно недавно, а команды из Бреста и Солигорска сегодня провели уже четвертую очную встречу в этом году. Матч за Суперкубок страны и первый полуфинальный поединок Кубка остались за брестчанами, которые оба раза взяли верх со счетом 2:0. Однако несколько дней назад «горняки» расколдовали неудачную для себя статистику, обыграв брестское «Динамо» в гостях с точно таким же результатом. И в преддверии кубкового матча это вселяло сдержанный оптимизм в болельщиков «Шахтера».





Матч начался с форс-мажора для хозяев поля, оставшихся без столпа своей обороны Сергея Политевича, который получил серьезную травму и был заменен Русланом Хадаркевичем. Несмотря на это, подопечные Юрия Вернидуба уверенно захватили территориальное преимущество и принялись вести планомерную осаду ворот Сергея Игнатовича. Виталий Лисакович, Игорь Бурко и Юрий Кендыш наносили неплохие удары. А брестское «Динамо» за первую четверть часа вообще ничего не создало впереди. Однако счет открыла именно команда из Бреста. На 19-й минуте отличился Павел Савицкий, который забил головой, находясь спиной к воротам. Отметим, что этому предшествовало падение голкипера солигорской команды Александра Гутора после борьбы с Денисом Лаптевым.





На 38-й минуте у «Шахтера» порвалось там, где стало тонко в самом начале игры. Руслан Хадаркевич ошибся в верховой борьбе с все тем же Денисом Лаптевым на подступах к штрафной площади. Форвард «Динамо» выкатил мяч под удар Михаилу Гордейчуку — и тот нанес неотразимый удар в угол.





Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу брестчан. То есть «Шахтеру» для выхода в финал нужно было за один тайм отличиться пять раз. С учетом того, что те же пять мячей он забил за шесть прошедших туров чемпионата, казалось, что задача из области фантастики. Но, надо отдать должное «горнякам», показав невероятный напор во второй половине встречи, они почти выполнили эту миссию.





Благодаря голам Игора Ивановича (58-я минута), Дмитрия Подстрелова (74) и дублю Виталия Лисаковича (60 и 66, с пенальти) «горняки» подобрались к выходу в финал на расстояние одного шага. Но сделать его, несмотря на отчаянный штурм в концовке поединка, так и не смогли. Победы 4:2 для того, чтобы продолжить борьбу за трофей, «Шахтеру», к сожалению для его болельщиков, не хватило.



Что предложат болельщикам БАТЭ и «Славия», которые начнут свой ответный полуфинальный матч Кубка страны буквально через несколько минут, скоро узнаем. Но перещеголять «Шахтер» и брестское «Динамо», которые подарили зрителям самый настоящий триллер, им будет тяжело. Это действительно был просто фантастический по накалу и развитию сюжета матч.