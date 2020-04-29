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Образовательные платформы университетов – неполное решение для дистанционного обучения. Почему?
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». Нужно ли меньше платить за обучение, если его...
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