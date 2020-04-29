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Образовательные платформы университетов – неполное решение для дистанционного обучения. Почему?

29.04.2020 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Нужно ли меньше платить за обучение, если его перевели на дистанционное?

Образовательные платформы университетов – неполное решение для дистанционного обучения. Почему?

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Образовательная платформа, которая есть в подавляющем большинстве университетов, есть в отдельных колледжах – это неполное решение проблемы организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. Эти платформы нужно дополнять и средствами, которые позволяют обеспечивать конференц-связь, проводить видеолекции, это техническое оснащение. И, благо, могу сказать, что многие университеты уже на протяжении где-то десятка лет реализуют подходы, которые позволяют нам говорить, что это – дистанционные образовательные технологии.

В отдельных случаях, как разновидность заочной формы, дистанционная форма у нас уже реализовывалась. И сегодня мы имеем, не побоюсь этого слова, уникальную возможность сделать здесь рывок. Собственно говоря, для всей системы образования – это серьёзный, с одной стороны, вызов, с другой стороны – серьёзный мотиватор в развитии новых образовательных технологий.

Люди в материале: Сергей Касперович

 
 
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». Нужно ли меньше платить за обучение, если его...
 
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