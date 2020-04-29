Нужно ли меньше платить за обучение, если его перевели на дистанционное?

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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Проректор БГУ: «Просто закачка в компьютер учебно-методических материалов, разработка заданий не превратят очное обучение в дистанционное»





Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Сегодня учреждения образования – и высшего, и среднего специального, и профтех, и общего среднего – перешли на расширенное, будем констатировать факт, применение удалённых технологий, дистанционных образовательных технологий, ИКТ-технологий – можно называть по-разному. Действительно, формы получения образования не поменялись. Они в кодексе определены – очное, заочное – они реализуются в том виде, в котором они, собственно говоря, встретили обучающегося, когда он поступил на тот или иной уровень образования. Расширено применение дистанционных технологий, которые, действительно, сегодня уже можно об этом говорить, расширили доступность. Позволили, вернее, обеспечить доступность в этих вот, может быть, не совсем простых условиях. Эти технологии позволяют, и мы это уже сегодня можем констатировать (но более объективно, наверное, оценку сможем дать после проведения аттестаций – текущих и итоговых), обеспечивать качество, и эти технологии являются эффективными.