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Проректор БГУ: «Просто закачка в компьютер учебно-методических материалов, разработка заданий не превратят очное обучение в дистанционное»
Источник материала: СТВ
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Оксана Здрок, проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета:
И что я ещё хочу подчеркнуть для телезрителей, это то, что использование информационно-коммуникационных технологий – оно характерно не только для дистанционного получения образования. И для очной, и для заочной – тоже. Это так называемое blended learning, то есть смешанное обучение. Мы и до этой ситуации, реализуя принцип использования в современном образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, проводили занятия в онлайн-режиме. Например, в БГУ опыт есть проведения на очной форме обучения, перевода таких занятий до 10-20% аудиторных занятий в эту новую форму. Поэтому опыт такой у преподавателей есть. И на что я хочу акцентировать внимание, что очень важно понимать, что просто закачка в компьютер каких-то учебно-методических материалов, которые на сегодняшний день имеются, разработка заданий не превратят очное обучение в дистанционное. Никогда. Это совершенно две разные формы, две разные философии образования, по сути дела. Поэтому на сегодняшний день мы просто интенсивно проводим занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий, но сохраняем взаимодействие преподавателя и студента, назначая им встречу по расписанию, в то время, когда это взаимодействие должно состояться.
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Проректор БГУ: «Просто закачка в компьютер учебно-методических материалов, разработка заданий не превратят очное обучение в дистанционное»
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира». Александр Луцевич: «Самая важная проблема –...
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