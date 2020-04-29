Средняя заплата в Слуцком районе выросла почти на 80 рублей - Белстат

Источник материала: Слуцк Город

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников Слуцкого района за март выросла на 78,8 рублей и составила 987,9 BYN. Это следует из оперативных данных, опубликованных Национальным статистическим комитетом.

По данным государственной статистики, зарплата значительно выросла по всей стране, в частности, в Минской области и во всех соседних районах.

В среднем по стране работники в марте получили 1213,6 рублей (+93,9 рублей с февраля), в Минской области - 1185,2 рублей (+80,1).

На Солигорщине зарплата выросла на 157,4 рубля и составила 1 666,4 BYN, в Любанском районе получка «грязными» за месяц увеличилась на 127,6 рублей - до 967,9.

В ноябре медианная заработная плата (зарплата среднего человека) была почти на 250 рублей меньше средней. В следующий раз Белстат опубликует данные о медианной зарплате в мае. Как средняя, так и медианная зарплата публикуются в статистических данных без вычета подоходного налога (13%) и взносов в Фонд социальной защиты (1%).



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