|
Средняя заплата в Слуцком районе выросла почти на 80 рублей - Белстат
29.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников Слуцкого района за март выросла на 78,8 рублей и составила 987,9 BYN. Это следует из оперативных данных,
По данным государственной статистики, зарплата значительно выросла по всей стране, в частности, в Минской области и во всех соседних районах.
В среднем по стране работники в марте получили 1213,6 рублей (+93,9 рублей с февраля), в Минской области - 1185,2 рублей (+80,1).
На Солигорщине зарплата выросла на 157,4 рубля и составила 1 666,4 BYN, в Любанском районе получка «грязными» за месяц увеличилась на 127,6 рублей - до 967,9.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников Слуцкого района за март выросла на 78,8 рублей и составила 987,9 BYN. Это следует из оперативных данных,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)