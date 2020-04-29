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Лукашенко поручил построить в Беларуси нефтепровод между Гомелем и Горками

29.04.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко распорядился начать строительство нефтепровода "Гомель-Горки" для диверсификации поставок нефти, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода "Гомель-Горки". Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определена госкомпания, генподрядчиком — «Белоруснефть».

"Гомельтранснефть Дружба", согласно распоряжению, выступает заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода, генподрядчиком – "Белоруснефть". Органы государственного и местного управления должны содействовать в строительстве объекта "и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения".

Беларусь в поисках альтернативных источники поставки черного золота, продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге. Альтернативное сырье для республики по морю из Клайпеды поставляется на "Нафтан" в Новоплоцке, из Одессы – на Мозырский НПЗ. Кроме того, в планах прокачка нефти из Польши на НПЗ в Мозырь.
 
Теги: Гомель
 
 
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Александр Лукашенко распорядился начать строительство нефтепровода "Гомель-Горки" для диверсификации поставок нефти, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
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