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«Добьются выпуска до 60 тысяч единиц». Показываем станок для автоматического производства масок в Гродно

29.04.2020 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно начал работать станок по автоматическому производству медицинских масок. По поручению Президента белорусская сторона обратилась к китайским друзьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Добьются выпуска до 60 тысяч единиц». Показываем станок для автоматического производства масок в Гродно

Главная цель – поставить производство масок на поток, обеспечить полностью спрос населения, создать запас во избежание дефицита. Китай откликнулся сразу (за это наша страна, безусловно, очень благодарна). По поручению Председателя Си Цзиньпина фактически через неделю самолетом в нашу страну был доставлен станок. Сегодня он уже работает вовсю, печатая 30 тысяч масок в день.

«Добьются выпуска до 60 тысяч единиц». Показываем станок для автоматического производства масок в Гродно

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Как вы знаете, было поручение Президента: оперативно наладить выпуск отечественного производства. В силу этого руководство очень оперативно среагировало, китайская сторона – спасибо огромное – проявила такой дружественный жест, очень оперативно поставили этот станок.

«Добьются выпуска до 60 тысяч единиц». Показываем станок для автоматического производства масок в Гродно

Уже три дня работает, условно говоря печатает, производство очень быстрое масок. Уже они наладили выпуск более 30 тысяч. Судя по разговорам с руководством, скоро добьются выпуска до 60 тысяч единиц. Это значительное подспорье для нас.

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Маски печатаются из нашего нетканого материала спанбонда, который прошел гигиену. В ближайшее время, когда поступит еще материал особо фильтрующий, это будет полноценная регистрация и полноценная медицинская маска. Для нас это очень здорово, для нашей страны.

«Добьются выпуска до 60 тысяч единиц». Показываем станок для автоматического производства масок в Гродно

Вы представьте: один станок может выпускать в смену до 60 тысяч. Условно, одна швея может пошить ну 100 масок. То есть это совершенно другие объемы производства и, соответственно, обеспечение нашей страны средствами защиты.

«Добьются выпуска до 60 тысяч единиц». Показываем станок для автоматического производства масок в Гродно

Действительно, запас масок на сегодня создан очень большой, с переизбытком, внутренний спрос полностью удовлетворен.

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Именно поэтому и руководство предприятий (в частности, при посещении в Бобруйске), и местные власти из разных регионов страны неоднократно обращались с Президенту с просьбой разрешить экспортировать этот товар.

«Добьются выпуска до 60 тысяч единиц». Показываем станок для автоматического производства масок в Гродно

Тем более и спрос имеется – такие запросы от других стран поступали неоднократно. Решения были приняты, и сегодня вопрос поставок масок на экспорт прорабатывается.

Люди в материале: Борис Андросюк, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин

 
Теги: Гродно
 
 
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