Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил

Однако верхняя палата отклонила законопроект, за него проголосовали только члены Сената от венгерской партии.





Впервые в истории сторонники образования венгерской автономии в составе Румынии добились прохождения соответствующего законопроекта через нижнюю палату парламента – Палату депутатов. Об этом сообщает Digi24.





29 апреля парламентарии одобрили законопроект по так называемой процедуре умолчания – документ считается принятым, если не высказано ни одно возражение.





gordonua.com В соответствии с инициативой венгерский и румынский языки должны наравне использоваться в государственных учреждениях Секейского края – регионе, где компактно проживает венгерское меньшинство, пишет





Временный президент Сената (верхней палаты парламента) Роберт Казанчук созвал экстренное заседание, на повестке которого был один вопрос – отклонение законопроекта об автономии. Днем 29 апреля 126 сенаторов высказались против принятия документа, "за" проголосовали только девять депутатов от Демократического союза венгров Румынии.





Венгерское меньшинство в Румынии насчитывает примерно 1,2 млн человек. Оно давно добивается расширения политических прав. Согласно конституции, Румыния является унитарным и неделимым государством.



