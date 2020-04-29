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Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
Источник материала: Партизан
Палата депутатов парламента Румынии приняла законопроект об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское меньшинство.
Однако верхняя палата отклонила законопроект, за него проголосовали только члены Сената от венгерской партии.
Впервые в истории сторонники образования венгерской автономии в составе Румынии добились прохождения соответствующего законопроекта через нижнюю палату парламента – Палату депутатов. Об этом сообщает Digi24.
29 апреля парламентарии одобрили законопроект по так называемой процедуре умолчания – документ считается принятым, если не высказано ни одно возражение.
В соответствии с инициативой венгерский и румынский языки должны наравне использоваться в государственных учреждениях Секейского края – регионе, где компактно проживает венгерское меньшинство, пишет
Временный президент Сената (верхней палаты парламента) Роберт Казанчук созвал экстренное заседание, на повестке которого был один вопрос – отклонение законопроекта об автономии. Днем 29 апреля 126 сенаторов высказались против принятия документа, "за" проголосовали только девять депутатов от Демократического союза венгров Румынии.
Венгерское меньшинство в Румынии насчитывает примерно 1,2 млн человек. Оно давно добивается расширения политических прав. Согласно конституции, Румыния является унитарным и неделимым государством.
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Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
Палата депутатов парламента Румынии приняла законопроект об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское меньшинство.
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