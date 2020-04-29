Ученые рассказали, как действительно влияют на организм электронные сигареты и вейп

Источник материала: ОНТ

Новые исследования подтвердили, что вред электронных сигарет для сердца и артерий сопоставим с ущербом от традиционного курения. Исследование опубликовало научное издание Journal of the American Heart Association.

Специалисты из Бостонского университета (США) сравнили функции кровеносных сосудов у курильщиков обычных сигарет, и тех, кто предпочитает электронные сигареты и вейп. В исследовании участовали 400 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 45 лет. Анализы клеток артерий показали примерно одинаковые результаты у всех участников эксперимента. У всех была повышена жесткость сосудистой стенки и повреждены мелкие кровеносные сосуды.

В отличие от некурящих людей, у испытуемых было обнаружено меньшее количество молекул оксида азота, которые отвечают за регуляцию дыхания, поддержание иммунитета и участие в сердечно-сосудистом гомеостазе.

Ученые напомнили, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди курильщиков.

В заключении исследования говорится, что нет никаких доказательств безопасного воздействия электронных сигарет. По словам специалистов, с точки зрения заботы о сердце вейп не является безвредной альтернативой курению.

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