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Какие книги выпустят в Беларуси к 550-летию обретения иконы Божией Матери и 500-летию Жировичского монастыря

29.04.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске представили издательские проекты, посвященные празднованию 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию Жировичского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

Жировичская икона Божией Матери – один из религиозных символов Беларуси. Ей поклоняются как католики, так и православные.

Какие книги выпустят в Беларуси к 550-летию обретения иконы Божией Матери и 500-летию Жировичского монастыря

Книги, связанные со знаковыми датами, выпустят сразу три белорусских издательства. В «Мастацкай літаратуры» увидит свет сборник стихов монаха Иоанна, в миру Олега Бембеля. Издательство «Беларусь» представит две книги, рассчитанные на широкий круг читателей. Особенность изданий – свежий иллюстративный материал и новые, ранее не публиковавшиеся в нашей стране документы.

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

Наконец, «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» презентует объемную энциклопедию жизни Жировичей и знаменитого монастыря.

Какие книги выпустят в Беларуси к 550-летию обретения иконы Божией Матери и 500-летию Жировичского монастыря

Ольга Ванина, директор издательства «Белорусская энциклопедия им. П. Бровки»:
В книге рассказывается об аргогородке Жировичи, его прошлом и настоящем, истории Свято-Успенского монастыря и всех объектов, которые находятся на его территории. О Жировичской энциклопедии, которая является первым таким прообразом справочного издания на территории Беларуси. И также о жировичском Ирмологионе – это памятник певческого искусства первой половины XVII века. Эта книга будет интересна всем, кто интересуется историей и современностью нашей страны.

Какие книги выпустят в Беларуси к 550-летию обретения иконы Божией Матери и 500-летию Жировичского монастыря

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации празднования знаковых дат перенесены на конец августа. Однако сами книги увидят свет уже в мае.

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Люди в материале: Ольга Ванина

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске представили издательские проекты, посвященные празднованию 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию...
 
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