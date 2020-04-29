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«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам

29.04.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От юных миротворцев – героям Победы. Более 600 писем ветеранам написали учащиеся пяти «Школ мира» северного региона и еще четырех, которые претендуют на это почетное звание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам

Дети от души благодарили солдат Великой Отечественной войны за их стойкость, отвагу и мудрость, которую они передают последующим поколениям. И, конечно же, пожелали убеленным сединами героям долгих лет жизни.

«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам

Денис Корнеков, учащийся 9-го класса СШ № 28:
Я писал если не всем ветеранам, то хотя бы к моему прадеду, который, к сожалению, не успел меня застать на свете. Но я в долгу перед ним. Я стараюсь участвовать во всем, хорошо учиться, участвовать в спорте, различных мероприятиях. Это то немногое, чем я могу отплатить ему за такой подвиг.

«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам

Елизавета Войтенок, учащаяся 8-го класса СШ № 28:
Мы, современная молодежь, не тратим время напрасно и пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им. И я надеюсь, что мы своими письмами сможем осчастливить каждого ветерана. Я думаю, каждый человек в своем письме выражал благодарность этому великому поколению, которое смогло отстоять родину.

«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам

Оформляли письма в виде фронтовых треугольников, украшали картинками с голубями – птицами мира. И даже рисовали собирательные портреты солдат Победы. В акцию, которую инициировал Белорусский фонд мира, включились и родители школьников. Не только в Витебске – по всей стране.

«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам

Татьяна Туманова, председатель правления Витебского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»:
Эта акция как таковая – продолжение большой работы, которую постоянно проводит Фонд мира. Программа «Память» постоянная. Это благоустройство захоронений, памятников, ремонт, строительство. Мы оказываем помощь социальным учреждениям, где на лечении находятся наши ветераны, где им помогают служба социальной защиты населения и т.д. И кроме открыток, которые с письмами получат ветераны накануне 9 мая, по районам области пройдут еще мероприятия: совместно с другими общественными организациями готовят подарки, сувениры, которые тоже будут вручены ветеранам.

«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам

29 апреля в Витебской области завершили комплектование конвертов. Уже 30-го они отправятся к героическим адресатам. 

Люди в материале: Денис Корнеков, Елизавета Войтенок, Татьяна Туманова

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. От юных миротворцев – героям Победы. Более 600 писем ветеранам написали учащиеся пяти «Школ мира» северного региона и еще четырех, которые...
 
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