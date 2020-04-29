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«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От юных миротворцев – героям Победы. Более 600 писем ветеранам написали учащиеся пяти «Школ мира» северного региона и еще четырех, которые претендуют на это почетное звание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дети от души благодарили солдат Великой Отечественной войны за их стойкость, отвагу и мудрость, которую они передают последующим поколениям. И, конечно же, пожелали убеленным сединами героям долгих лет жизни.
Денис Корнеков, учащийся 9-го класса СШ № 28:
Елизавета Войтенок, учащаяся 8-го класса СШ № 28:
Оформляли письма в виде фронтовых треугольников, украшали картинками с голубями – птицами мира. И даже рисовали собирательные портреты солдат Победы. В акцию, которую инициировал Белорусский фонд мира, включились и родители школьников. Не только в Витебске – по всей стране.
Татьяна Туманова, председатель правления Витебского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира»:
29 апреля в Витебской области завершили комплектование конвертов. Уже 30-го они отправятся к героическим адресатам.
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«Пытаемся прожить каждое мгновение жизни благодаря им». Белорусские школьники написали 600 писем ветеранам
Новости Беларуси. От юных миротворцев – героям Победы. Более 600 писем ветеранам написали учащиеся пяти «Школ мира» северного региона и еще четырех, которые...
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