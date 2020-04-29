Скандал в белорусском хоккее: игроки «Динамо-Молодечно» обвиняются в договорном матче

Источник материала: ОНТ

Странный матч в белорусском хоккее. В суде Московского района Минска началось заседание по встрече чемпионата Беларуси между «Динамо-Молодечно» и «Могилёвом».

Среди обвиняемых – четверо игроков. Алексей Иванов, Александр Сырей, Сергей Шелег и Никита Устиненко. За денежное вознаграждение они повлияли на результат, игроки признали вину в полном объёме. Еще до начала суда хоккеистов оштрафовала и дисквалифицировала Федерация хоккея. В договорном матче были замешаны еще трое игроков «Динамо-Молодечно», но уголовное преследование в отношении них прекратили – повлияло раскаяния. Матч, о котором идет речь, состоялся 12-го ноября. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» выигрывали у «Могилева» со счётом 5:1. Но в третьем периоде ситуация изменилась в пользу гостей, и «Могилёв» одержал победу – 6:5. Следующее заседание суда пройдет 7 мая.

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