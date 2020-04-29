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Дистанционные консультации психолога: насколько это удобно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках республиканской профилактической акции «Дом без насилия» специалисты Логойского центра социального обслуживания проводят дистанционные консультации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Эта возможность не новинка, практика действует с осени. В основном общение происходит через видео или телефон. Тем не менее, есть вариант для СМС-переписки или использования популярных мессенджеров. Специалисты признают: эффект тоже есть.
Инна Мурашова, директор Логойского территориального центра социального обслуживания населения:
Ивия Михаськова, психолог Логойского территориального центра социального обслуживания населения:
Вы можете получить удаленную консультацию в будние дни с 08:00 до 17:00.
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Новости Беларуси. В рамках республиканской профилактической акции «Дом без насилия» специалисты Логойского центра социального обслуживания проводят...
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