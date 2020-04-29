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Дистанционные консультации психолога: насколько это удобно?

29.04.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В рамках республиканской профилактической акции «Дом без насилия» специалисты Логойского центра социального обслуживания проводят дистанционные консультации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дистанционные консультации психолога: насколько это удобно?

Эта возможность не новинка, практика действует с осени. В основном общение происходит через видео или телефон. Тем не менее, есть вариант для СМС-переписки или использования популярных мессенджеров. Специалисты признают: эффект тоже есть.

Дистанционные консультации психолога: насколько это удобно?

Инна Мурашова, директор Логойского территориального центра социального обслуживания населения:
Посредством Viber проводится постреабилитационный мониторинг клиентов, обращавшихся за услугой временного приюта в ситуации домашнего насилия и общение с клиентами по другим вопросам.

Дистанционные консультации психолога: насколько это удобно?

Ивия Михаськова, психолог Логойского территориального центра социального обслуживания населения:
Очень удобно, если учесть, что категории наших клиентов разные. У нас есть те, кто имеет физические ограничения не могут передвигаться. Либо живут далеко. И тогда это для них и для нас очень удобно. Для меня этот вариант комфортен, так как я вижу человека, вижу его тело. Если требуется экстренная психологическая помощь, то тогда нужно оказывать ее в любых условиях, которые возможны.

Дистанционные консультации психолога: насколько это удобно?

Вы можете получить удаленную консультацию в будние дни с 08:00 до 17:00.

Люди в материале: Инна Мурашова, Ивия Михаськова

 
 
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Новости Беларуси. В рамках республиканской профилактической акции «Дом без насилия» специалисты Логойского центра социального обслуживания проводят...
 
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