ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые

29.04.2020 23:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Просьбы минчан услышаны: декоративным вазам на проспекте Независимости вернули прежний белый цвет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые

Еще в 50-х годах вазы украсили балюстраду главного проспекта, которая сейчас является историко-культурной ценностью и охраняется государством. В 2018 году они стали ярко-желтыми. Новая расцветка вызвала неоднозначные эмоции у минчан.

Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ

Мнения разделились – кому-то нравился новый яркий цвет, а кто-то требовал вернуть проспекту первоначальную цветовую гамму.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома направил предписание исправить ситуацию. Оказалось, что перекраска в 2018 году не была согласована с Министерством культуры.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые

Мне мой город всегда нравится. И белые красиво.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые

Они выглядят как-то красивее и не выделяются на фоне. Наоборот. Желтое на желтом как-то не очень. Белые красивые.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые

Особо разницы не заметил, разве что желтые, возможно, смотрелись более органично, учитывая цвет зданий.

Люди в материале: Елена Козлова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Просьбы минчан услышаны: декоративным вазам на проспекте Независимости вернули прежний белый цвет, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша продлевает закрытие границ для иностранецев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика