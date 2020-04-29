Польша продлевает закрытие границ для иностранецев

Источник материала: ОНТ

Польша заявила о продлении закрытия границ для иностранцев, сообщает радио RMF24 со ссылкой на МВД и администрации страны.

Ограничения, связанные с пандемией, продлили еще на 10 дней: с 4 по 13 мая.

Попасть в Польшу могут только граждане страны и иностранцы, которые являются супругами или детьми польских граждан, представители дипломатического корпуса, члены их семей и некоторые другие категории лиц.

Фото: РИА Новости

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