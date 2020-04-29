В Кличевском районе увековечили память об участниках партизанского движения в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси нет ни одного района, где бы не оставила свой след Великая Отечественная война. Люди сражались на фронте, трудились в тылу, оказывали врагу сопротивление из подполья. На территории Кличевского района развернулось самое масштабное в стране партизанское движение. Память об участниках увековечена в мемориальном комплексе в деревне Усакино.

Почти 80 лет прошло с начала войны, но и по сей день Кличевский край называют партизанским. 1 июля 1941-го небольшая группа в несколько человек начала свою борьбу против фашизма. А уже через три года местные леса и болота стали полем боя для 18-ти тысяч партизан. Самая большая в Беларуси зона подпольного сопротивления простиралась на три тысячи квадратных километров, а партизанской столицей стала деревня Усакино.

Наталья Хроменкова, директор Кличевского краеведческого музея: «Именно на территории нашей партизанской зоны приземлился первый самолет на оккупированной территории Беларуси – самолет с большой земли. Здесь, в усакинских лесах, в годы войны базировавались все руководящие органы Могилевской области. Здесь издавались все партизанские газеты».

Кличевские партизаны разгромили почти все немецко-полицейские гарнизоны в районе, устраивали диверсии на железных и шоссейных дорогах. Враг был в ярости: в отместку фашисты сожгли 69 деревень. Две из них – Вязень и Селец – так и не восстановились. Гитлеровцы провели против партизан пять карательных операций. В самой суровой блокаде «Адлер» четыре тысячи подпольщиков противостояли 12-титысячной вражеской армии. Но партизаны сумели прорвать кольцо.

О военной истории этой земли сегодня рассказывает восстановленный лагерь. В шести землянках партизанская жизнь – штаб, медсанчасть, кухня, типография.

Самое главное в строительстве землянки – маскировка. Крыши застилали мхом и дерном. Основная часть строения находилась под землей. Но не глубже метра, иначе в землянке будет стоять вода. Грелись буржуйками и только по ночам, чтобы дым не выдал место расположения лагеря.

Кличевские леса стали для подпольщиков и домом, и местом, где герои нашли последний приют. На партизанском кладбище 18 братских могил, в которых захоронены 400 бойцов. Гранитные плиты постоянно пополняются именами тех, кто заплатил своей жизнью за свободу народа. Дедушка Людмилы Толочко тоже партизанил. Степан Беляк был связным: собирал сведения о немцах и передавал в отряд.

Людмила Толочко: «И вот однажды, возвращаясь с очередного задания, он по наводке полицаев был схвачен в плен немцами. Немцам нужно было узнать, где находится партизанский отряд. Они дедушку долго пытали, но дедушка не сказал ни слова. Тогда они завели его в конец деревни и расстреляли».

Непроходимые леса и болота Кличевского края хранят много военных тайн. В прошлом июле поисковики подняли фрагменты советского бомбардировщика, сбитого немецкими истребителями в 1943-м. Это второй самолет, обнаруженный в местных болотах. Во дворе районного краеведческого музея покорёженный двигатель такого же ИЛ-4, а в зале истории кличевской партизанской зоны – его макет, который сделали ученики местной школы. Борт летел на задание, но…

Ирина Мороз, научный сотрудник Кличевского краеведческого музея: «Задание у самолета было пересечь линию фронта и бомбардировать немецкий аэродром под Минском. Но, к сожалению, когда он летел через Кличевщину, сбили его. И недалеко от деревни Межное в октябре 1943-го года, экипаж этого бомбардировщика упал в наши болота».

Военные археологи сперва приходят с разведкой, а потом обязательно возвращаются за новыми находками. В поисках часто помогают местные жители, которые с малых лет ходили все теми же партизанскими тропами, правда, уже в мирное время.

Этим летом поисковики намерены поднять еще несколько военных бомбардировщиков. Место раскопок – леса на границе Кличевского и Бобруйского районов. А вместе с останками самолетов есть шанс найти сведения о членах экипажей, которые считались пропавшими без вести.

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