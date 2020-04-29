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Минсвязи выпустит марки с древними почтовыми маршрутами
30.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство связи и информатизации Беларуси 5 мая выпустит в обращение две почтовые марки из серии Europa с древними почтовыми маршрутами, сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».
На первой марке представлен почтовый маршрут «Вільня — Маладзечна — Менск — Барысаў — Друцк — Орша — Смаленск». Маршрут утвержден для гонцов и послов великим князем литовским Жигимонтом Старым в 1528 году. На марке изображен гонец на лошади.
На второй марке показан почтовый маршрут «Кракаў — Варшава — Горадня — Вільня», утвержденный великим князем литовским Стефаном Баторием в 1583 году. На фоне карты изображен гонец. Он держит в руках дорожный лист — специальный проездной документ, в котором отмечалась дата, время и направление отъезда гонца. К этой марке применяется технология дополненной реальности: при наведении на почтовую марку камеры смартфона с запущенным приложением Ar Marka Belarus появляется специально созданный сценарий.
Проект подготовлен по материалам историко-информационного центра почтовой связи РУП «Белпочта» и в сотрудничестве с Институтом истории НАН Беларуси.-0-
Фото «Белпочты»
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Министерство связи и информатизации Беларуси 5 мая выпустит в обращение две почтовые марки из серии Europa с древними почтовыми маршрутами, сообщили БЕЛТА в РУП...
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