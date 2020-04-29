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Медики и милиционеры в Беларуси обходят дома зараженных COVID-19

29.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси медики и сотрудники милиции следят за тем, как больные с легкой формой инфекции соблюдают режим самоизоляции. В рейд с проверяющими отправилась корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Каждый день в списке Юлии Масюкевич более ста адресов. Медик-инфекционист приходит без предупреждения. Всегда в разное время. Убеждается, что человек действительно дома, интересуется самочувствием. Говорит, среди ее подопечных нарушителей почти нет.

«Люди понимают, что должны изолироваться. Адекватно нас воспринимают. В принципе, проблем никаких не возникает при обходах», – рассказала помощник врача-гигиениста Юлия Масюкевич.

Проверяющая группа состоит из трех человек. Вместе с медиками работают сотрудники милиции. Если нужно, помогают разыскать нарушителя. Ведь покидать дом можно только в крайнем случае: в ближайший магазин, аптеку и вынести мусор. Но бывает, что маршрут человека выходит за положенные рамки.

«Пытаются привести в заблуждение, что человек уехал на другой адрес, за пределы города Минска. Мы связываемся непосредственно с сотрудниками милиции за пределами Минска, чтобы они проверили данный адрес», – сообщил старший участковый инспектор Первомайского РУВД Минска Андрей Костючков.

По всей стране ежедневно проверяют более ста тысяч человек. И примерно каждый двадцатый нарушает режим. Милиционеры стараются в первый раз не наказывать, а предупреждать. Но бывает, что без крайних мер не обойтись.

«В случае выявления лиц, которые не соблюдают этот режим, начинается административный процесс с последующим привлечением к административной ответственности», – отметил замначальника отдела Первомайского РУВД Минска Александр Скуратович.

Самоизоляцию в Беларуси должны соблюдать инфицированные с легким течением болезни, те, кто с ними контактировал и те, кто прибыл из-за границы. Нарушение может обойтись в 540 долларов. Но в первую очередь стоит задуматься о жизнях других людей, а не о денежных потерях.



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Теги: Минск
 
 
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