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«Она дала нам шанс выжить»: Собака чудом спасла семью от торнадо и пропала

29.04.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Она дала нам шанс выжить»: Собака чудом спасла семью от торнадо и пропала

В американском городе Куквилл, штат Теннесси, собака спасла хозяев от торнадо и пропала. Спустя 54 дня она смогла вернуться домой. Историю рассказала местная телестанция WTVF. 

Хозяин собаки Эрик Джонсон написал в Facebook, что Белла пропала 3 марта, когда их дом разрушил торнадо. По его словам, только благодаря ей им удалось спастись. Белла забралась ночью под кровать и начала скулить, а второй пес по кличке Скутер начал лаять. Тогда мужчина проснулася и включил телевизор. Из новостей он узнал, что торнадо направляется к их городу.

Эрик Джонсон разбудил детей и жену и спрятал их в ванной, затем побежал к собакам, чтобы забрать их, но услышал, как дом начал рушиться. Торнадо отбросил ванну с женой и детьми на 15 метров и расколол ее пополам. В результате все остались живы, но женщина сломала ребро, а у мужчины остались порезы на голове.

«Скутер погиб. Думаю, Белла осталась в живых только потому, что сидела под нашей тяжелой кроватью», — отметил он. После торнадо Белла собака исчезла. Джонсон уже почти утратил надежду найти ее, как ее заметили в восьми километрах от дома.

В воскресенье вечером, 26 апреля, Джонсон забрал Беллу домой. «Теперь наша чудесная собака набила брюхо едой и спит в теплой постели, где ей и место, — рассказал хозяин. — Эта собака спасла нам жизнь. Она дала нам шанс выжить».

Фото: страница Eric Johsnon в Facebook

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Теги: Новости
 
 
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В американском городе Куквилл, штат Теннесси, собака спасла хозяев от торнадо и пропала. Спустя 54 дня она смогла вернуться домой. Историю рассказала местная...
 
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