Власти ввели очередные изменения по тунеядцам

Источник материала: Tut.by

Правительство ввело новшества для не занятого в экономике населения. Белорусы, которые попали в тунеядскую базу, будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам не с 1 мая этого года, как планировались ранее, а с 1 мая 2021 года. Изменения предусмотрены постановлением правительства № 252 от 23 апреля. С января прошлого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение. Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили «марши нетунеядцев» , — акции протеста против налога на тунеядство, который в последующем заменили на оплату жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

С 1 мая белорусы, которые попали в базу не занятого в экономике населения, должны были полностью оплачивать отопление и газ. Ранее планировалось , что это произойдет с октября 2019 года, но власти перенесли срок.

По всей стране тем временем проводят комиссии по содействию занятости населения. Местные власти публикуют расписание таких заседаний, в некоторых случаях график составили до конца года.

Власти ранее прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла , что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. Ирина Костевич также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если учитывать эти категории, то получаются одни цифры, а если не учитывать, то меньше. К концу февраля 2019 года число незанятых экономике сократилось , по данным Минтруда, до «чуть более 425 тысяч человек». При этом ранее в ведомстве прогнозировали число не занятых в экономике вдвое меньше — около 250 тысяч.

Чиновники обещали «почистить» базу, исключить тех, кто попал по ошибке и кто подтвердит занятость. Дело в том, что после запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.