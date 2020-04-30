Крупная газета из США озадачила читателей заданием в рубрике «Найди 10 отличий». Пришлось даже извиняться

Источник материала: ОНТ

Одна из самых влиятельных газет в США The Baltimor Sun озадачила читателей постоянной рубрикой «Найди 10 отличий» в номере за 26 апреля 2020 года.

Никто из подписчиков так и не нашел отличий между двумя картинками. А вы сможете?





Дело в том, что газета ошибочно опубликовала две абсолютно одинаковые картинки. Редакции пришлось быстро принести извинения за случившееся.

Однако случай очень повеселил читателей и стал поводом для шуток в интернете.

















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