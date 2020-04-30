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Плавающий фонтан на Набережной установили и опробовали. Вот как он работает!
30.04.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Активными темпами идет третий этап реконструкции Набережной в Бресте.
Она не только становится точкой притяжения, но и пополняется интересными арт-объектами. Один из них – плавающий фонтан.
Сейчас ведутся пусконаладочные работы.
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Активными темпами идет третий этап реконструкции Набережной в Бресте. Она не только становится точкой притяжения, но и пополняется интересными арт-объектами....
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