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Помощь в доставке лекарств и продуктов получили более 130 случчан

30.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Помощь в доставке лекарств и продуктов получили более 130 случчан

Купить молоко, выписать рецепт, приобрести лекарство от давления — за помощью на горячую линию по доставке товаров первой необходимости обратился уже 131 пожилой житель Случчины, пишет МЛЫН.BY.

Чаще всего звонки поступают в будни до обеда. Но и в другое время сотрудники Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения не остаются без работы: в минувшие большие выходные за помощью обратились пять одиноко проживающих пенсионеров.

— Один человек попросил выписать рецепт у врача, еще один — купить лекарства. А еще выполнили три заявки по доставке продуктов, — отмечает директор Слуцкого ТЦСОН Ольга Жогло. — Чаще всего пожилые просят приобрести лекарства от давления. А стандартная продуктовая корзина обычно такая: молоко, сметана, хлеб, творог, сосиски. Лимоны пользуются большим спросом. Хочется отметить, что наши пенсионеры очень хорошо проинформированы: каждый принимает гостей только в маске, многие сразу же обрабатывают пакеты антисептиком, протирают дверные ручки.

Оказывают помощь одиноким пожилым людям не только работники территориального центра, но и волонтеры: члены БРСМ, профсоюзных организаций, Красного креста. Помимо доставки продуктов первой необходимости они еще и раздают пенсионерам средства защиты — медицинские маски, антисептики, перчатки.

— Недавно большую партию многоразовых марлевых масок нам передал райком БРСМ — повязки для нашего центра шьют в местном сельхозлицее, — рассказывает Ольга Жогло. — Также получили маски специально для наших ветеранов, каждому из них раздали по шесть штук. Так что и в этом направлении работаем очень активно.

Екатерина Елисеева

 
 
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Купить молоко, выписать рецепт, приобрести лекарство от давления — за помощью на горячую линию по доставке товаров первой необходимости обратился уже 131 пожилой...
 
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