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Названы лучшие тренеры в истории футбола
Источник материала: Tut.by
Вслед за
Весь его приводить не будем. Вот топ-10:
1. Алекс Фергюсон («Абердин», сборная Шотландии, «Манчестер Юнайтед»);
2. Ринус Михелс («Аякс», «Барселона», сборная Нидерландов, «Кельн», «Байер»);
3. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона»);
4. Билл Шенкли («Ливерпуль»);
5. Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);
6. Арриго Сакки («Парма», «Милан», сборная Италии, «Атлетико»);
7. Мэтт Басби («Манчестер Юнайтед», сборная Шотландии);
8. Эленио Эррера («Атлетико», «Севилья», «Барселона», сборная Испании, «Интер», сборная Италии, «Рома»);
9. Эрнст Хаппель («Ден Хааг», «Фейеноорд», «Севилья», «Брюгге», сборная Нидерландов, «Стандард», «Гамбург», сборная Австрии);
10. Валерий Лобановский («Днепр», киевское «Динамо», сборная СССР, сборная Украины).
Интересно, что в прошлогоднем рейтинге другого журнала, France Football, лучшим был назван Михелс, а Фергюсон стал вторым.
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Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории.
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