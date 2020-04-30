Названы лучшие тренеры в истории футбола

Источник материала: Tut.by

Вслед за рейтингом лучших футболистов последних 25 лет журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола.



Фото: manutd.com

Весь его приводить не будем. Вот топ-10:

1. Алекс Фергюсон («Абердин», сборная Шотландии, «Манчестер Юнайтед»);

2. Ринус Михелс («Аякс», «Барселона», сборная Нидерландов, «Кельн», «Байер»);

3. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона»);

4. Билл Шенкли («Ливерпуль»);

5. Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);

6. Арриго Сакки («Парма», «Милан», сборная Италии, «Атлетико»);

7. Мэтт Басби («Манчестер Юнайтед», сборная Шотландии);

8. Эленио Эррера («Атлетико», «Севилья», «Барселона», сборная Испании, «Интер», сборная Италии, «Рома»);

9. Эрнст Хаппель («Ден Хааг», «Фейеноорд», «Севилья», «Брюгге», сборная Нидерландов, «Стандард», «Гамбург», сборная Австрии);

10. Валерий Лобановский («Днепр», киевское «Динамо», сборная СССР, сборная Украины).

Интересно, что в прошлогоднем рейтинге другого журнала, France Football, лучшим был назван Михелс, а Фергюсон стал вторым.