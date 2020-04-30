Новый нефтепровод свяжет два НПЗ и улучшит логистику для альтернативных поставок — «Белнефтехим»

Источник материала: Газета Авангард

Новый нефтепровод Гомель — Горки поможет связать два белорусских нефтеперерабатывающих завода и улучшить логистику для поставок альтернативной нефти, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.





«Нефтепровод Гомель — Горки будет соединять два нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и «Нафтан». Т.е. заводы смогут как бы обмениваться ресурсами. Нефтепровод строится с перспективой использования поставок сырья по южному направлению из Одессы либо по реверсу из Польши», — отметил Александр Тищенко.

Магистральный нефтепровод «Дружба» перед границей Беларуси разветвляется на северную и южную ветки. Построенная перемычка будет соединять эти две ветки по территории Беларуси.

«Если южная ветка все время касалась только Мозырского НПЗ, «Нафтан» мог получать альтернативную нефть только железной дорогой, то сейчас можно будет использовать южную ветку для альтернативных поставок на «Нафтан», — пояснил пресс-секретарь.

Если будет задействован реверс из Польши, новый нефтепровод позволит поставлять альтернативную нефть трубопроводным транспортом в том числе и на «Нафтан», добавил Александр Тищенко. Сейчас такое преимущество у Мозырского НПЗ.

Как сообщалось, для диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода Гомель — Горки, соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля. Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО «Гомельтранснефть Дружба», генеральной проектной и генеральной подрядной организацией — производственное объединение «Белоруснефть».