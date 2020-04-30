Беларусь разместила на Мосбирже бонды на 133 миллиона долларов

«Республика Беларусь разместила сегодня на Мосбирже пятилетние облигации в объеме 10 млрд рублей со ставкой купона 8,5%», — сообщил он.





В книгу поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных, а также брокерских компаний, включая спрос со стороны физических лиц, в размере 1,3 млрд рублей. Кредитный спред облигаций Беларуси к кривой ОФЗ в день размещения составил около 295 б.п., добавил Шулаков.





Размещение облигаций республики произошло на российском рынке в третий раз и впервые на срок пяти лет. Новый выпуск увеличивает суммарный объем государственных облигаций республики на российском рынке до 20 млрд рублей.