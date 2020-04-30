«Мокрая» мина замедленного действия. Типичные ошибки монтажа систем водоснабжения в доме

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, что может быть проще водопровода — просто труба и краны. Но на деле все гораздо сложнее. Система водоснабжения требует особой внимательности при монтаже, так как одна маленькая ошибка оберется потопом, и как следствие, дорогим ремонтом. В этой статье мы обратим внимание на моменты, которые нужно учесть при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения в доме.

Вода из собственной скважины

Частая проблема частных домом с автономной системой водоснабжения — воды из скважины не хватает на все точки водопотребления. Проявляется проблема обычно при одновременно включаемых стиральной машины, посудомойки, душа, полива газона. Если за водоснабжение у вас отвечает собственная скважина, то скорее всего дело в неправильно подобранной производительности насоса, пишет ресурс forumhоusе.ru.



Фото: www.forumhouse.ru

Правильно подобранный насос должен поднимать такое количество воды, которого с лихвой хватит на максимальное потребление.

Ввод водопровода и канализации

Не стоит через одно отверстие в фундамента делать ввод водопровода и выпуск канализации. Это не советуют сантехники, а строительные нормы и вовсе запрещают — «расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации или водостоков следует принимать не менее 1,5 метра».



Фото: www.forumhouse.ru

Это гарантированно оградит водопровод от проникновения сточных вод при повреждении труб. И главное, так будет гораздо удобнее ремонтировать коммуникации — раскапывая одну трубу, не повредишь другую.

Водопроводная мина

Аварийные службы «Водоканала» часто сталкиваются со сработавшей «миной» — закопанным или замоноличенным компрессионным соединением водопроводных труб (это когда два куска водопроводной трубы соединяются специальной муфтой). Такие соединения должны быть доступны для ревизии и, в случае чего — для ремонта.



Фото: www.forumhouse.ru

Часто такие соединения — вынужденная мера и попытка исправить ошибку, когда изначально было сделаны короткие выпуски водопроводных труб внутрь помещения из фундамента. Чтобы исправить ее, короткие выпуски труб наращивают компрессионными соединениями и потом закапывают или монолитят в бетоне. И какой бы надежной не была муфта, она даст течь. В случаях с качественным фитингом это может произойти в очень отдаленной перспективе, но это в любом случае будет неприятным сюрпризом.

Плохая спайка

Пайка пластиковых труб — процесс достаточно простой. Многие начинающие мастера быстро осваивают эту технологию и выполняют замену труб в ванной комнате самостоятельно. Для выполнения пайки труб ПВХ нужны лишь сами трубы и специальный паяльник. Части труб нагревают и соединяют. И все будет хорошо, если трубы спаялись так как надо. Если нет, то ждите протечки. И если не хотите получить звание мастера «мокрых дел», не занимайтесь пайкой без опыта и знаний. Лучше пригласите настоящего сантехника.



Фото: o-trubah.ru

Когда долго нет горячей воды

Болезнь больших коттеджей, построенных в 90-х — долгое ожидание горячей воды в дальних от помещения котельной санузлах. Очень часто владельцы масштабных коттеджей моют руки холодной водой — горячая просто не успеет дойти от бойлер до этой точки подключения, а когда дойдет, то она уже не нужна — человек успевает умыться той, что есть. Горячая же вода, наконец появившаяся в кране на третьем этаже потом просто останется остывать в трубопроводе. Хуже, когда владельцу приходится долгое время мерзнуть под холодным душем, пока не пойдет «тепленькая». Небольшой циркуляционный насос на обратной линии к бойлеру позволил бы мгновенно получать горячую воду. Для экономии электроэнергии лучше выбирать насос с таймером и настраивать работу на нужные часы.

Где теплоизоляция?

При монтаже внутренней системы водопровода, выполняйте завет теплотехника: трубы холодной и горячей воды должны находиться в теплоизоляции. Теплоизоляция защищает трубы с холодной водой от конденсата в теплых и влажных помещениях — они не будут отпотевать и под ними не появится никаких лужиц. Горячие трубы в теплоизоляции не греют почем зря помещение.



Фото: www.forumhouse.ru

Сервисные краны для ремонта

часто чтобы поменять или отремонтировать один смеситель, нужно перекрывать подачу во всем доме. Этого можно избежать, если на подводящих к смесителю трубах установить сервисные краны. С их помощью можно быстро перекрыть смеситель для сервисных работ или ремонта. Стоят они недорого, но об их отсутствии всегда жалеешь.



Фото: www.forumhouse.ru

Защита от протечек

Потоп случается даже в новостройках и после качественного ремонта. Здесь действенны два метода защиты — страхование или установка электронной защиты от протечек.



Фото: samelectrik.ru

В первом случае соседям ущерб от потопа возместит страховая компания. Во втором случае датчик «увидит» лужу и даст команду на кран с сервоприводом полностью перекрыть подачу воды в жилище.