Oops! 88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку под Столином

По предварительной информации: 88-летний житель Давид-Городка, управляя мопедом «Альфа ZS50F», двигался по улице Островского в Давид-Городке. При пересечении дороги Н-606 «Обвод г.Д.Городок» не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта», двигавшегося по главной дороге, под управлением 20-летнего жителя Столина.





В результате ДТП водитель мопеда с травмами доставлен в больницу. Установлено, что водительское удостоверение категории «АМ» у пенсионера отсутствует.



