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Oops! 88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку под Столином

30.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Столинском районе столкнулись бесправник за рулем мопеда и водитель легковушки. Авария произошла накануне утром.

По предварительной информации: 88-летний житель Давид-Городка, управляя мопедом «Альфа ZS50F», двигался по улице Островского в Давид-Городке. При пересечении дороги Н-606 «Обвод г.Д.Городок» не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта», двигавшегося по главной дороге, под управлением 20-летнего жителя Столина.

В результате ДТП водитель мопеда с травмами доставлен в больницу. Установлено, что водительское удостоверение категории «АМ» у пенсионера отсутствует.

Проводится проверка, сообщает Бресткая областная ГАИ.
 
 
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В Столинском районе столкнулись бесправник за рулем мопеда и водитель легковушки. Авария произошла накануне утром.
 
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