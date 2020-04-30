Казахстан с 4 мая существенно смягчает карантин

Источник материала: Вороновская газета





В Казахстане состоялось очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. По его итогам приняты решения о смягчении карантинных мер с 4 мая.

Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения, приняла решение о возобновлении работы во всех регионах Казахстана непродовольственных магазинов площадью до 500 кв.м, фотосалонов, цветочных киосков. Также с 4 мая снова начнут работать, но только по записи, парикмахерские, медицинские центры, стоматологические клиники. Возобновят работу компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы, микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты, компании информационно-коммуникационных технологий.

С 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице. Принято решение о возобновлении авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится. На заседании госкомиссии также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 3,2 тыс., с момента вспышки 25 человек скончались.

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