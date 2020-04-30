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Президентский оркестр Беларуси даст концерт онлайн
Источник материала: ОНТ
От классики до рока и джаза – известные мировые произведения разных лет исполнит сегодня Президентский оркестр Беларуси. Грандиозный концерт дают в пустом зале, зато на весь мир.
Билет не нужен – достаточно доступа к Интернету. Попасть на концерт можно из любой точки планеты. Кстати, и репертуар – это около двух десятков произведений – подобран таким образом, чтобы угодить даже изысканным меломанам. А одна из композиций прозвучит по заявкам зрителей – голосование открыто в сети.
Если не получится попасть на живой концерт, не страшно – переслушать любимые произведения можно будет и после прямого эфира. Запись выступления будет доступна.
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От классики до рока и джаза – известные мировые произведения разных лет исполнит сегодня Президентский оркестр Беларуси. Грандиозный концерт дают в пустом зале,...
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