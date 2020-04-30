Президентский оркестр Беларуси даст концерт онлайн

Источник материала: ОНТ

От классики до рока и джаза – известные мировые произведения разных лет исполнит сегодня Президентский оркестр Беларуси. Грандиозный концерт дают в пустом зале, зато на весь мир.

Билет не нужен – достаточно доступа к Интернету. Попасть на концерт можно из любой точки планеты. Кстати, и репертуар – это около двух десятков произведений – подобран таким образом, чтобы угодить даже изысканным меломанам. А одна из композиций прозвучит по заявкам зрителей – голосование открыто в сети.

Виталий Кульбаков, главный дирижёр Президентского оркестра Беларуси: «В лидерах, конечно же, металлика. "Лебединое озеро" – фрагмент Петра Чайковского в рок обработке. За две недели, что мы были в отпуске, каждый из музыкантов очень соскучился по музыке. Будут звучать инструментальные композиции, оркестр покажет наших солистов».

Если не получится попасть на живой концерт, не страшно – переслушать любимые произведения можно будет и после прямого эфира. Запись выступления будет доступна.

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