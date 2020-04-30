ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президентский оркестр Беларуси даст концерт онлайн

30.04.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президентский оркестр Беларуси даст концерт онлайн

От классики до рока и джаза – известные мировые произведения разных лет исполнит сегодня Президентский оркестр Беларуси. Грандиозный концерт дают в пустом зале, зато на весь мир.

Билет не нужен – достаточно доступа к Интернету. Попасть на концерт можно из любой точки планеты. Кстати, и репертуар – это около двух десятков произведений – подобран таким образом, чтобы угодить даже изысканным меломанам. А одна из композиций прозвучит по заявкам зрителей – голосование открыто в сети.

Виталий Кульбаков, главный дирижёр Президентского оркестра Беларуси: «В лидерах, конечно же, металлика. "Лебединое озеро" – фрагмент Петра Чайковского в рок обработке. За две недели, что мы были в отпуске, каждый из музыкантов очень соскучился по музыке. Будут звучать инструментальные композиции, оркестр покажет наших солистов».  

Если не получится попасть на живой концерт, не страшно – переслушать любимые произведения можно будет и после прямого эфира. Запись выступления будет доступна. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От классики до рока и джаза – известные мировые произведения разных лет исполнит сегодня Президентский оркестр Беларуси. Грандиозный концерт дают в пустом зале,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер сборной СССР попал в число лучших в истории футбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика