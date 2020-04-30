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В магазинах сократился ассортимент «проблемной» гречки. Чиновники рассказали почему

30.04.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В магазинах сократился ассортимент гречки. Если раньше в больших магазинах на полках было по 6−8 наименований, то сейчас во многих осталось по 2−3. Соответственно и выбор цен уменьшился — берешь не подешевле, а то, что есть. FINANCE.TUT.BY узнал в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, почему гречки стало меньше и почему в продаже осталась не самая бюджетная.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Наименований гречки на полках магазинов стало меньше. К примеру, в одном из Минских гипермаркетов еще месяц назад продавалось 9 наименований этой крупы из России и Беларуси, то теперь осталось только 3. В супермаркете было 6 наименований, сейчас продают всего 2. Сократился из-за уменьшения ассортимента и диапазон цен. Месяц назад упаковку крупы 700 граммов можно было купить и за 1,59 рубля, и за 1,29, а в некоторых сетях и за 1,19, то теперь в этом же магазине такие же по весу пачки стоят, к примеру, 2,48 рубля и альтернатив нет.

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома сказали, что ассортимент вполне мог измениться.

— Раньше было больше наименований потому, что была возможность свободно поставлять российскую гречку, украинскую. Сейчас из-за закрытых границ с поставками есть проблемы, — рассказывают в ведомстве. — Но гречка сейчас есть везде. Те, кто не может поставить из Украины, берут российскую. Кто не может закупить российскую, торгует, к примеру, белорусской и украинской.

В главном управлении также отметили, что в сокращении ассортимента гречки нарушений нет.

— Важно, чтобы магазины соблюдали ассортиментные перечни (то есть в наличии должно быть обязательное количество наименований гречки, количество которых зависит от площади торгового объекта — прим. авт.). Остальное на усмотрение продавца. Мы проверяем соблюдение ассортиментного перечня. Если в магазине должно быть 2 или 3 наименования гречки, столько и есть.

По поводу цен в ведомстве сказали, что «искусственного завышения нет». Это контролирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

— Гречка входит в перечень социально значимых товаров, и сейчас на нее применяется ценовое регулирование, — отметили в главном управлении. — Торговую надбавку с учетом оптовой ограничили 25%.

Напомним, что в нашей стране с 1 ноября 2019 года было принято решение о временном регулировании оптовых и торговых надбавок на гречку. Эти меры приняты для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен на этот товар. Сейчас предельная максимальная торговая надбавка не может превышать 25%. Она применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%. Регулировать цены на гречку будут до конца сентября.

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Узнали, почему в магазинах вместо 6−8 наименований гречки осталось по 2−3 и что происходит с ценами на эту крупу.
 
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