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На Кокорина и Мамаева опять подали в суд

30.04.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщает телеграм-канал Mash.

8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов пострадал белорус Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес» — участники потасовки разбили стекло, а салон был запачкан кровью.

Позже Мамаев заплатил пострадавшему водителю, но ущерб за порчу машины телеведущей за полтора года после инцидента так и не возместили. В связи с этим Ушакова обратилась в суд и требует от Кокорина и Мамаева 300 тысяч российских рублей (более 4000 долларов).

Напомним, после конфликтов в 2018 году Александр и Павел были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.

 
 
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На сей раз - телеведущая Ольга Ушакова.
 
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