|
На Кокорина и Мамаева опять подали в суд
Источник материала: Tut.by
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева,
8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов
Позже Мамаев
Напомним, после конфликтов в 2018 году Александр и Павел были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сей раз - телеведущая Ольга Ушакова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)