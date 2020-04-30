На Кокорина и Мамаева опять подали в суд

Источник материала: Tut.by

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщает телеграм-канал Mash.

8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов пострадал белорус Виталий Соловчук , водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес» — участники потасовки разбили стекло, а салон был запачкан кровью.

Позже Мамаев заплатил пострадавшему водителю , но ущерб за порчу машины телеведущей за полтора года после инцидента так и не возместили. В связи с этим Ушакова обратилась в суд и требует от Кокорина и Мамаева 300 тысяч российских рублей (более 4000 долларов).

Напомним, после конфликтов в 2018 году Александр и Павел были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.